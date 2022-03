Mariupol, gli ucraini colpiscono più volte un tank russo e lo distruggono

Un tank dell'esercito russo si aggira per le strade della città, probabilmente a Mariupol. Questo video testimonia l'efficacia delle armi anticarro dell'esercito ucraino, uno dei punti di forza della loro strategia di difesa. Queste armi hanno permesso alla resistenza di combattere molto più a lungo ed impegnare gli invasori in battaglie molto più difficili del previsto. I primi colpi bloccano il carro. L'equipaggio, in preda al panico, tenta di fuggire abbandonando il mezzo ma viene travolto dai colpi successivi che distruggono definitivamente il carro armato. Le immagini sono riprese da un drone delle forze ucraine.