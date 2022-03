Migliaia in piazza a San Pietroburgo: "No alla guerra in Ucraina"

Le immagini non sono molte. Ma attraverso i social alcuni video riescono a superare i controlli della macchina della propaganda russa. Ieri nella strada principale di San Pietroburgo, in Russia, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro l'invasione in Ucraina.

"No alla guerra!", "Vergogna!", i cori della piazza. E poi la solidarietà con il popolo ucraino: "L'Ucraina non è un nostro nemico".

Ma centinaia di manifestanti sono stati arrestati.