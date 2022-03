Mosca comunica di aver distrutto un deposito carburanti nei pressi di Leopoli

La guerra in Ucraina

La Russia afferma di aver "distrutto" ieri "vicino a Leopoli" una "grande base di carburante" usata per i rifornimenti ai militari ucraini. Secondo il generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia Tass, il sito "vicino a Leopoli" veniva utilizzato per i rifornimenti alle "truppe ucraine nelle regioni occidentali dell'Ucraina e vicino Kiev" ed è stato "distrutto" con missili "a lungo raggio" e ad "alta precisione" durante un attacco aereo. La città, tappa di tantissime persone che cercano di uscire dall'Ucraina verso occidente e verso la Polonia, era stata finora risparmiata da bombardamenti pesanti e gli abitanti potevano vivere in una relativa tranquillità.