Tutti i provvedimenti contro il caro-energia

Riduzione delle accise, bonus carburante, bollette scontate. Queste alcune delle misure messe in campo dal governo per aiutare famiglie e imprese. Verranno anche potenziate le attività di sorveglianza per evitare speculazioni. Saranno necessari 4,4 miliardi di euro che arriveranno, ha spiegato il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, da una tassa del 10 per cento sugli extra-profitti delle società energetiche.