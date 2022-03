Nelle trincee scavate dagli Ucraini a poche centinaia di metri dal fronte russo

La guerra in Ucraina

A Mycolaiv le truppe russe attaccano di notte e di giorno gli ucraini si riorganizzano per affrontare lo scontro. Nelle trincee i soldati preparano le postazioni anti carro. Un campo minato divide i due schieramenti. Se cade questa linea i combattimenti si sposteranno in centro città causando potenzialmente molte vittime tra i civili. Anche Mycolaiv, sulla foce del fiume Bug, è una città portuale da cui si ha accesso al mar Nero tra Mariupol e Odessa. I russi continuano la campagna per prendere il controllo di tutta la fascia costiera.