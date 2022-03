Ucraina, continuano i bombardamenti russi nella notte

I militari russi hanno continuato a bombardare alcune città ucraine nella notte. Oleksandr Sayyuk, sindaco della città di Nikopol nella regione ucraina del Dnipro, ha scritto che c'è stato un bombardamento tra le città di Oleksiivka di Kharkov e Nikopol di Dnipro. Sayuk ha affermato che non c'è stato ancora un attacco diretto al centro di Nikopol. I russi hanno continuato a martellare Kharkov, una delle città più colpite dai bombardamenti. Aerei russi hanno effettuando attacchi in punti centrali della città, non è ancora chiaro quali obiettivi civili siano stati colpiti.