Venti anni fa l'uccisione di Marco Biagi

Terrorismo in Italia

“Venne colpito per la sua capacità di dialogare e di connettere i diritti con le trasformazioni della società”, questo il ricordo di Marco Biagi nelle parole del presidente Mattarella a 20 anni dalla sua uccisione, sotto casa a Bologna, per mano degli ultimi terroristi che si richiamavano alle Brigate Rosse. Stava lavorando all'abolizione dell'articolo 18. È stato colpito sotto casa, mentre rientrava dal lavoro il giorno della festa del papà. La mattina aveva accompagnato il figlio ad una gita scolastica dandogli appuntamento alla sera per festeggiare.