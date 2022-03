"Ogni famiglia russa ha un parente ucraino, ha un nonno ucraino, un bisnonno ucraino"

La guerra in Ucraina, pur avendo cosi tante ripercussioni sui cittadini Russi, non è enfatizzata dai media. “Non vi preoccupate, è un piccolo problema che risolviamo subito”, è il messaggio che deve passare alla popolazione. Questo accade anche perché il legame trai i due popoli è davvero molto forte e in molti non accettano il conflitto. “Neanche tutti i pro Putin sono pro guerra - dice Alessandra - ma anni di repressione hanno bloccato qualsiasi velleità di esprimere posizioni contrarie a quelle del potere."

