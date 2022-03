Città in guerra

Palazzi divelti, sotto l’attacco finiscono edifici residenziali e palazzi amministrativi. La conta di morti e feriti è in continuo aggiornamento. Le forze russe stanno bombardando diversi quartieri di Kiev. La collega ucraina Katerina Zassuha, giornalista che vive e lavora a Kiev, ci mostra la situazione in città in queste ore.