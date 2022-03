Paradosso a Mosca: "manifesti" pro Putin? La polizia ti porta via lo stesso

Sembra un gioco di ruolo quello che accade sulla piazza Rossa a Mosca. Ognuno recita il proprio copione, ma si nota anche una certa insicurezza diffusa ed una rassegnata accettazione del proprio ruolo. La ragazza espone un cartello su cui c’è scritto letteralmente “due parole” con una grafia che ricorda l’espressione proibita “No guerra” e da copione viene portata via. Anche i poliziotti sembrano recitare stancamente il proprio ruolo al punto da avvicinare e portare via anche coloro i quali sarebbero a favore della politica di Putin. Chi fa le domande ed il video, e che inspiegabilmente non viene portato via dalla polizia, sono gli appartenenti ad una giovane agenzia di stampa indipendente che grazie al loro lavoro raccontano questa atmosfera quasi surreale.