E se accadesse a voi? Parigi bombardata nel video di Kiev che invoca la no-fly zone

Una ragazza si mette in posa con la torre Eiffel sullo sfondo e d'improvviso Parigi finisce sotto le bombe, il monumento-simbolo della capitale francese è avvolto da una colonna di fumo nero, le grida di panico sovrastate dalle sirene di allarme e dai jet che sfrecciano in cielo. E' il video, apertamente 'fake', postato dal ministero della Difesa ucraino su twitter per spingere la causa della 'no-fly zone': "La Nato chiuda il cielo sopra l'Ucraina", o almeno dia a Kiev i jet per combattere, è l'appello mentre anche la capitale ucraina è ormai sotto i bombardamenti. "Pensate se succedesse in un'altra capitale europea", è il messaggio su fondo nero che compare sul finale. "Combatteremo fino alla fine. Dateci una chance di vivere". Perché "se cadiamo noi, cadete anche voi", recita in chiusura la citazione del presidente Volodymir Zelensky.