La propaganda di Governo racconta che gli ucraini sono contenti di essere liberati perché in realtà sono tenuti in ostaggio da un manipolo di nazisti da cui vanno liberati. “Sono loro a tirare missili sulle città ucraine non i russi”, viene raccontato dai media e questa è la linea da anni, perlomeno dall’inizio della guerra che si scateno in Donbass nel 2014 in seguito al referendum in cui i territori di Donetsk e Luhansk votarono per l’indipendenza che però non venne concessa dal governo ucraino.

