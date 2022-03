Previsioni per venerdì 4 marzo

NORD E CENTRO

Generali condizioni di bel tempo, salvo addensamenti su Prealpi, Appennino settentrionale e Liguria con rischio di deboli fenomeni. Nuvolosità diffusa al Centro con piogge e rovesci sparsi, nevicate oltre 800-1000 metri. Graduale miglioramento nel pomeriggio. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi da Est, Nord-est e rinforzare in serata sui settori adriatici. Temperature minime in aumento sull'Emilia Romagna, in calo su alpi e prealpi. Massime in calo al Nord, stazionarie al Centro e con valori tra 8 e 14°C.

SUD E ISOLE

Aumento della nuvolosità nel corso della giornata con precipitazioni sparse, in particolare sulle regioni peninsulari e versanti orientali della Sardegna. I fenomeni assumeranno carattere nevoso sui settori appenninici a partire dai 1000 metri di quota, in calo fino ai settori collinari nel corso della serata. Temperature in leggero aumento sulle Isole Maggiori nei valori massimi, in diminuzione dalla serata sul versante Adriatico. Venti inizialmente deboli orientali, in graduale rinforzo sulla Puglia adriatica.