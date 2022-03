Quel che resta di Irpin dopo due settimane di combattimenti

La città di Irpin, poco distante dalla capitale Kiev, contava sessantamila abitanti prima della guerra. Dopo due settimane di intensi combattimenti è stata riconquistata, almeno in buona parte, dalle forze ucraine, ma è devastata: tra le case bruciate, gli scheletri delle automobili e di alcuni mezzi militari e le macerie non si vede nessuno, solo cani randagi e cadaveri abbandonati, che in questa clip si preferisce non mostrare. Il sindaco Oleksandr Markushin ha avvertito i residenti che non è ancora sicuro tornare alle proprie abitazioni e ha aggiunto che “circa il 50% della città è stato distrutto. Le infrastrutture nevralgiche sono state distrutte, ma le ripristineremo il prima possibile”.



(video Reuters)