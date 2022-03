Rose in trincea: la proposta di matrimonio arriva al posto di blocco

In Ucraina non è la prima volta che accade. Fare e ricevere proposte di matrimonio, anche se tutto intorno c'è la guerra, forse per esorcizzare l'orrore e rivolgere la mente ad un futuro migliore. In questo caso sono due soldati e si sono conosciuti sul campo di battaglia. Lui si chiama Vladimir ed è un militare della Guardia Nazionale arruolatosi all'inizio del conflitto. Anche lei è nella Guardia Nazionale, ma da ben tre anni. Si sono conosciuti all'inizio del conflitto e in poco dopo più di un mese lui ha deciso di chiederle la mano e di farlo proprio sul posto di blocco dove spesso si trovano ad operare, attorniati dai commilitoni festanti che si congratulano con la coppia felice. Vladimir le offre delle rose, trovate chissà dove, ed un anello, lei è raggiante.

Il video è stato pubblicato sul canale Telegram “Ucraina prima di tutto”, il post si conclude con le parole “Любов перемагає! Україна перемагає!”, “ l'amore vince! l'Ucraina vince!”