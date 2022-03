Russi accusati di usare in Ucraina le micidiali, e proibite, "bombe a grappolo": cosa sono

Le associazioni umanitarie, “Human Right Whatch” e “Amnesty International” denunciano l'uso di queste armi: dal 24 febbraio sarebbero stati almeno 10 gli attacchi indiscriminati con bombe a grappolo, armi vietate dal diritto internazionale. Questi attacchi si configurerebbero come crimini di guerra, ma Mosca ha smentito l'utilizzo di queste armi letali, vietate, come le mine, da accordi internazionali che però la Russia non ha mai sottoscritto. Il servizio di Silvia Balducci per il Tg1