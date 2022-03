I russi sparano per disperdere la folla a Kherson

La guerra in Ucraina

Le truppe russe hanno aperto il fuoco e sparato granate stordenti su una folla pacifica di civili a Kherson, nel sud dell'Ucraina. Lo riportano i media internazionali. In questo video che circola sui social si vedono i civili che si radunano in una piazza della città portuale nel sud del paese per un'iniziativa a favore dell'Ucraina quando all'improvviso iniziano il lancio di granate e gli spari da parte, scrivono gli autori del video, delle forze russe. Nelle proteste, viene riferito, sono rimaste ferite almeno due persone.