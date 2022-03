Russia, attivista fa irruzione in studio tv con cartello anti guerra

Un'attivista ha fatto irruzione nello studio in cui veniva trasmesso in diretta il telegiornale delle nove del Primo canale della televisione di Stato russa con un cartello con

la scritta: "Fermate la guerra. Non credete alla propaganda. Vi stanno mentendo".

Il Primo canale ha reso noto di aver aperto un'inchiesta sull'incidente, ha reso noto la Tass.