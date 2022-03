Sarebbe di Putin lo Yacth di 140 metri in manutenzione a Marina di Carrara

Sarebbe di Putin lo “Scheherazade”, lo affermano i servizi segreti americani ed il team di giornalismo investigativo di Alexey Navalny. Lo Yacht, lungo 140 metri e del valore di 700 milioni di dollari, è in manutenzione a Marina di Carrara. Quasi tutti i nomi compresi nella lista dell'ecquipaggio appartengono al FSO, il Servizio di Protezione Federale che si occupa di proteggere ed organizzare la vita di Putin. Non esiste ancora la prova definitiva che il panfilo sia del presidente russo, in quel caso scatterebbe il congelamento del bene previsto dalle sanzioni alla Russia ed ai suoi oligarchi in seguito all'invasione dell'Ucraina.