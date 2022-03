Sean Penn: “Quando gli ucraini prevarranno su questa guerra parteciperò alla grande festa”

Sean Penn è noto non solo per il suo straordinario talento, ma anche per il suo bel temperamento. A febbraio è stato in Ucraina per documentare la crisi umanitaria e raccontare la sofferenza delle persone in fuga dalle bombe russe. Successivamente, insieme a migliaia di profughi, è fuggito in Polonia percorrendo a piedi gli ultimi chilometri fino al valico di frontiera di Medyka.

Ora è tornato in Polonia, nella città di Rzeszów per aiutare le vittime della guerra insieme alle autorità cittadine e alla sua fondazione di beneficenza Core (Community Otrganized Relief Effort).

Durante la conferenza stampa dove ha firmato l’accordo di collaborazione della fondazione no profit, per fornire aiuti di prima necessità a chi sosta in Polonia, Sean Penn ha dichiarato:

“Noi di Core operiamo in disastri naturali e di altro tipo in tutto il mondo. Vorrei dire che in nessuna circostanza del genere abbiamo visto una nazione che ospita rifugiati, offrire così tante porte aperte a queste persone sia a livello governativo che familiare e individuale. Loro meritano questo impegno, ma non sempre riescono a ricevere il giusto aiuto. C’è amore straordinario in questo Paese e questo è fonte di ispirazione per tutti noi, ci fa solo venire voglia di saldare ancora di più i legami con il sindaco e la città di Rzeszow che è in prima linea nell’accoglienza dei rifugiati, in Polonia”.

“Bene ho intenzione di partecipare a una grande festa quando gli ucraini prevarranno su questa guerra. Non sappiamo se sarà un breve periodo, non sappiamo se ci saranno perdite orribili o minime e quanto queste ci spezzeranno il cuore. Ma sappiamo che prevarranno gli ucraini”, ha concluso.