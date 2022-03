Siamo tagliati fuori dal meccanismo Swift e dal web, ma il blocco si può aggirare

Facebook e Instagram non sono più accessibili se non tramite un espediente. In seguito alle sanzioni la Russia è stata tagliata fuori anche dallo Swift, il sistema di pagamento internazionale, quindi non si possono usare le principali Carte di Credito e quelle russe non si possono usare per comprare sul web. Le principali catene di negozio internazionali stanno abbandonando il paese.

