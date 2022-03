Soldati russi prigionieri colpiti alle gambe, Kiev: se fosse vero sarebbe inaccettabile

Nessun corridoio umanitario oggi in Ucraina per il timore di attacchi russi. Centosessantamila persone intanto restano intrappolate a Mariupol, dove la Croce Rossa non riesce ad arrivare. C'è poi un video che mostra una delle atrocità di questa guerra: soldati russi prigionieri che vengono gambizzati dagli ucraini. "Se fosse vero sarebbe assolutamente inaccettabile", fa sapere il governo di Kiev che promette un'indagine.