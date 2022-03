Soldati ucraini sparano missili contro un motoscafo russo Raptor al largo di Mariupol

Dopo essere stati fondamentali per contrastare l'avanzata dei mezzi blindati russi via terra, i lanciamissili leggeri vengono usati adesso per respingere gli attacchi dal mare sulle coste del mar d'Azov. In questo video le forze di sicurezza ucraine sparano appunto con un ATGM (Anti-Tank Guided Missile) contro un motoscafo russo Raptor al largo di Mariupol. La città, che ormai è distrutta, non intende arrendersi agli invasori russi.