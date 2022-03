Da oggi il Tg in lingua ucraina di Rainews24

Tutte le notizie sulla guerra in Ucraina nel nuovo notiziario di Rainews24 in lingua ucraina in onda da oggi tutti i giorni alle 15. Cinque minuti per fotografare quotidianamente la situazione sul campo e le mosse del fronte diplomatico. "La scelta compiuta dalla Rai risponde a un'esigenza nuova che si pone in questa fase per il servizio pubblico", ha affermato l'Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes. "Il canale dell'Azienda riservato all'informazione 24 ore su 24 aggiunge un altro importante contributo alla conoscenza della realtà per la quale sono con grande impegno al lavoro inviati, corrispondenti e giornalisti delle redazioni di Tg1, Tg2, Tg3, del giornale radio e del sito www.rainews.it", ha concluso l'Ad.