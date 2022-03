Navalny ancora condannato, "Vogliono tenerlo in carcere più a lungo possibile"

Da un anno in carcere con una condanna a due anni e mezzo, il tribunale lo condanna ad altri 9 per frode e oltraggio alla corte. L’avvocato del dissidente si dice fiduciosa “non starà in galera altri 13 anni, neanche Putin durerà così a lungo” e parlano di accuse costruite ad arte per tenere Navslny dietro le sbarre più a lungo possibile. Navalny ha ascoltato il pronunciamento ridendo e con aria di sfida.