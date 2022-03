Il discorso di Joe Biden a Varsavia: "Prepariamoci a una lunga battaglia per la libertà"

"L'Ucraina è in prima linea nella battaglia per la libertà. Siamo con il popolo ucraino", ha detto il presidente Usa parlando al Castello Reale. La Russia sta "strangolando la democrazia" e vuole farlo "non solo in casa sua". Vladimir Putin ha "l'audacia" di dire che "ha ragione" ma "non ci sono giustificazioni per l'invasione dell'Ucraina", ha aggiunto il ,presidente Usa, sottolineando che le azioni della Russia minacciano di portare "decenni di guerra". La "colpa è solo di Vladimir Putin", "non deve neanche pensare" a toccare un centimetro del territorio della Nato. "Abbiamo un obbligo sacro" nell'articolo 5 del trattato dell'Alleanza. Biden si è poi rivolto alla popolazione russa con queste parole: "Voi non siete il nostro nemico". Putin "non può restare al potere", ha detto ancora Biden, definendolo un "dittatore che cerca di ricostruire un impero".