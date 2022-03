Ucraina, combattenti stranieri arrivano da tutto il mondo

Vengono da tutto il mondo, attraversano la Polonia e arrivano al fronte. "Quello che sta facendo Putin è disgustoso, bisogna fermarlo. Se la Nato e il nostro governo non possono, ci sono tante persone, come me, pronte a combattere", dice un volontario che arriva dagli Stati Uniti. "Certo che sono spaventato, ma poi penso: se ho paura io, cosa deve provare un bimbo che scappa da questo orrore? E vado avanti".