Ucraina, l'inferno in un condominio a Zhytomyr: "sterminata una famiglia"

Ancora morte dal fronte Ucraina. Un attacco missilistico russo durante la notte a Zhytomyr avrebbe mietuto vittime. Un missile cruise destinato a colpire una base aerea nelle vicinanze ha, invece, centrato un condominio sterminando un'intera famiglia composta da madre, padre e due bambini. Nelle immagini si vedono delle abitazioni basse in fiamme. Un inferno che mostra dei soccorritori al lavoro intenti a salvare vite e spegnere le fiamme. Secondo il ministro dell'intero ucraino sarebbero almeno 16 i feriti.

Le informazioni, difficili da confermare, sono veicolate dalle autorità ucraine e in particolare dal consigliere del ministro degli interni Anton Gerashchenko. L'attacco a Zhytomyr, città che si trova a 120 chilometri a ovest di Kiev, avrebbe danneggiato diverse case e le finestre dell'ospedale cittadino. Dopo le immagini delle colonne di mezzi militari russi che muovono a nord, l'assedio delle truppe russe continua anche in quest'area a ovest della capitale probabilmente strategica per stringere la morsa su Kiev.

Resta il fatto che in molti sono andati via. Più di 100 orfani ebrei hanno abbandonato Zhytomyr e sono stati accolti da funzionari israeliani al confine con la Romania. "Vi auguro una vita migliore", ha scritto il console israeliano Roni Shabtai mentre il ministro degli Esteri Yair Lapid ha twittato le immagini dei bimbi "sollevati".