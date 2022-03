Mariupol, un operatore di Medici senza Frontiere: "Cadaveri lasciati per strada"

L'esercito di Kiev ha dichiarato che le forze armate russe hanno preso il controllo della periferia orientale della città assediata di Mariupol. La località ucraina è sotto assedio da oltre una settimana, senza elettricità, acqua corrente o gas. Ripetuti tentativi di evacuare gli abitanti sono stati vani, a causa dei bombardamenti.

Ci sono diversi percorsi previsti, 13 in tutto, tra i quali Mariupol-Zaporizhia. Le rotte non sono state concordate con Mosca, che ha annunciato corridoi diversi che portano in Russia. Questo sarebbe il sesto tentativo di stabilire una rotta da Mariupol, visto che i precedenti tentativi di evacuare i residenti sono in gran parte falliti.

Abbiamo raccolto la drammatica testimonianza di Alexander, un volontario di Medici senza Frontiere.