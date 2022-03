La vicepremier ucraina Stefanishyna a Rainews24: "Questa è più di una guerra, è un genocidio"

La vicepremier del governo di Kiev parla per la prima volta a una tv italiana. Ecco un estratto del suo intervento.

Mariupol rasa al suolo, 20mila civili morti, i corridoi umanitari non stanno funzionando

“In verità sono più di 80 le città a cui serve aiuto umanitario e a cui servono corridoi umanitari. Mariupol è diventata il simbolo del genocidio pepetrato dalla Russia. Non si sta raggiungendo alcun accordo bilaterale ed è chiaro che Mosca sta cercando di spingere le proprie forze. E' il caso di Mariupol, ma anche di tante altre città. Parliamo di un crimine contro la popolazione, stiamo facendo del nostro meglio per coinvolgere le istituzioni internazionali, la Corte penale dell'Aia, per garantire che le persone siano fatte evacuare in sicurezza. C'è stata una risoluzione dell'Aia che intima alla Russia di sospendere subito le operazioni militari, ma Mosca va avanti con armi pesanti e bombardamenti. A Mariupol siamo stati testimoni di un vero e proprio genocidio”.

Si parla di una bozza di accordo tra Russia e Ucraina in 15 punti. A che punto sono i negoziati

“Innanzitutto vorrei dire che qualunque dichiarazione della Russia non è veritiera. Mosca non riconosce la risoluzione dell'Aia, tantomeno i principi della Carta delle Nazioni Unite. La Russia è il paese che ha iniziato una guerra in Europa. I negoziati? Ci sono già state diverse consultazioni, per noi è chiaro che Mosca è interessata a un accordo per via delle sanzioni, ma anche per il dissenso in Russia e per la resistenza del popolo ucraino, che mette pressione sul Cremlino e sui reparti operativi. La Russia è ancora in tempo per salvare la faccia e raggiungere un accordo.

I punti irrinunciabili per Kiev

“Vogliamo che vengano garantite la sicurezza, i principi democratici, l'integrità territoriale. Un altro punto fondamentale è la legittimizzazione di questa aggressione militare, questo è un punto molto importante per l'Ucraina ma anche per tutti i leader europei. Si tratta di un genocidio e va affrontato di conseguenza”.

Cosa può fare il parlamento italiano

“Sono morti tanti civili, sono caduti sul campo tanti militari. Un modo per salvare la vita delle persone è una no-fly zone. Facciamo appello a tutto il popolo italiano affinché sostenga questa richiesta”.