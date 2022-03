Un drone colpisce un impianto petrolifero. Paura per la F1 in Arabia Saudita. Ma la gara va avanti

In pista sfilavano le Formula 1, impegnate nelle prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Improvvisamente una colonna di fumo. E un forte odore di bruciato. Al punto che il pilota della Red Bull, Max Verstappen, ha attivato il contatto radio con il proprio box: "Viene dalla mia macchina?".

Un missile, o forse un ordigno sganciato da un drone, ha colpito un impianto petrolifero dell'Aramco, compagnia nazionale saudita di idrocarburi che sponsorizza la F1 dal 2020. L'attacco è stato rivendicato dai ribelli Huthi dello Yemen.

Scontata la preoccupazione dei piloti e dello staff. Ma gli organizzatori hanno tenuto a rassicurare: "Abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni sul fatto che per l'Arabia Saudita la sicurezza è al primo posto. Gli obiettivi degli attacchi sono le infrastrutture, non i civili né la pista. Ci è stato garantito che siamo in un posto sicuro per cui andiamo avanti".