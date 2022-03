Un edificio residenziale bombardato a Donetsk, i separatisti accusano le forze ucraine

Le riprese registrate da un drone mostrano i soccorritori al lavoro in cima a un edificio civile gravemente danneggiato da un bombardamento che ha colpito mercoledì in mattinata una zona residenziale nella città di Donetsk, controllata dai separatisti filorussi nell'Ucraina orientale. Il sindaco Alexey Kulemzin ha addebitato l'attacco alle forze ucraine. Le autorità di Kiev non hanno finora smentito. Ci sarebbero un morto e diverse persone ferite.