Un rifugiata ucraina vince la maratona di Gerusalemme

E’ stata costretta a lasciare il suo Paese a causa dell’invasione russa. La 32enne Valentyna Veretska è fuggita insieme alla figlia di 11 anni. Il marito invece è rimasto in patria, come previsto dallo stato di emergenza, a combattere per difendere l’Ucraina.

Ha quindi un sapore particolare la vittoria di oggi: ha tagliato per prima tra le donne il traguardo della maratona di Gerusalemme. Ha corso i 42km in 2 ore e 45 minuti.

Veretska ha voluto superare la linea dell'arrivo avvolta in 2 bandiere: quella dell’Ucraina e quella di Israele.

Era da mesi che si preparava a questo appuntamento sportivo. Non poteva immaginare che quella prestazione sportiva avrebbe assunto oggi un altro significato. Un successo per accendere i riflettori sulle sofferenze del popolo ucraino. 42 km corsi in rappresentanza anche degli oltre 12mila ucraini che, dopo lo scoppio della guerra, hanno trovato rifugio in Israele.

Ho corso per “la mia famiglia e i miei amici – ha detto al traguardo – Sapevo che avrei dovuto fare del mio meglio. Questa vittoria è per loro, per il popolo ucraino”.

E poi un appello alla pace: “Spero che la guerra finisca presto”.

Va però ricordato che la maratona si è svolta nell’area di Gerusalemme Est, territorio annesso da Israele dopo la guerra del 1967, e non riconosciuto dalla comunità internazionale.