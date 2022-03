Il viaggio verso l'Italia di un mamma e il suo bambino con la troupe del Tg1

Ucraina. Liuba e Vlad, mamma e figlio, scappano dalla guerra, vogliono raggiungere la Spagna, dove hanno dei parenti. L’incontro casuale con una troupe del tg1, che decide di aiutarli.

Quindici ore di auto, da Przemysl a Trieste: i silenzi, le paure, il traduttore del cellulare per comunicare. L’organizzazione del viaggio dall’Italia a Barcellona: “Senza di voi non ce l’avrei mai fatta”, dice Liuba. Il racconto dell’inviata della Rai Felicita Pistilli per Tv7 del Tg1.