Ecco quel che resta del mio appartamento. Valentina rientra a casa a Mariupol dopo le bombe

La guerra in Ucraina

La telecamera segue Valentina, una residente di Mariupol, mentre rientra in quel che resta del suo appartamento, per poi mostrare dall'esterno i caseggiati gravemente danneggiati. Due uomini tentano di riparare un tetto. La città portuale sul Mare d'Azov è sotto assedio dai primi giorni di guerra ed è ormai pressoché ridotta in macerie. I combattimenti vedono impiegati sui fronti opposti il battaglione Azov delle forze armate Ucraine, pervaso di ideologia di estrema destra, e la Guardia nazionale cecena: le une e le altre sono probabilmente le unità con maggiore preparazione militare e motivazione attive nel conflitto



(video Reuters)