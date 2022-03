Valentino Rossi: dopo la MotoGP, la mia nuova vita fra auto e videogiochi

Dopo l'abbandono delle due ruote, il campione di Tavullia riparte dalle automobili, che guiderà per l'Audi nel GT World Challenge.

Il "Dottore" ci ha raccontato le sue speranze per questa nuova sfida, che affronterà anche attraverso i videogiochi. Come Gran Turismo 7, utilizzato anche per gli allenamenti in vista del debutto su quattro ruote del 1 aprile 2022.