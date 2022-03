Vasco: “La guerra è uno schifo, è fatta da chi sta nei bunker e manda i giovani a morire"

Il re del rock incontra l’icona rap. Il Komandante e Marracash. Insieme in una diretta Instagram sul profilo di Vasco Rossi per lanciare la loro collaborazione artistica. Venerdì infatti uscirà sotto forma di “feat” il singolo “La pioggia alla domenica”, già presente nell’ultimo albo di Vasco.

Nel corso della chiacchierata si è finito con il parlare molto della guerra in Ucraina perché i proventi del singolo saranno interamente devoluti a Save The Children per aiutare i bambini.

“La guerra è la cosa peggiore di tutte – ha detto Vasco -. Tra l’altro la guerra è fatta da quelli che mandano avanti i giovani a morire e loro stanno nei bunker. La guerra è uno schifo”.

Per questo, abbiamo deciso “di fare qualche cosa di utile”.

Abbiamo deciso di “cedere tutti i Marra-cash - ha detto Vasco giocando con il nome del suo partner in questa avventura -, cedere tutti i cash, i soldi” per aiutare i bambini ”che sono le prime vittime delle guerre”.