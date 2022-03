Volodymyr Zelensky, "l'uomo più sexy del mondo"

Forse l'Ucraina perderà la guerra sul terreno con la Russia, ma sicuramente ha già vinto quella della comunicazione, e l'ha vinta con un solo uomo, il presidente. Volodymyr Zelensky, che è stato un famoso attore, compare continuamente in televisione, sui social, parla ai parlamenti di mezzo mondo (occidentale), si fa intervistare regolarmente. Espone se stesso come simbolo del suo paese, in mimetica, nessuna affettazione, nessuna propaganda roboante, racconta invece del dolore e della volontà di resistere all'invasore. Ha funzionato.

Bill Mahr, un celebre comico americano conosciuto in particolare per la satira politica e come stand-up comedian, ovvero nel monologo con il pubblico, si è occupato nell'ultima puntata del programma che conduce su HBO, Real Time with Bill Maher, proprio di Zelensky. Durante il suo monologo di apertura, il conduttore ha colto il punto: "Finalmente, negli Stati Uniti abbiamo un presidente che tutti amano, che ha indici di approvazione alle stelle. È il presidente dell'Ucraina, ma è comunque qualcosa". "Ragazzi, non c'è star più grande di Zelensky", ha detto Maher. "Ed è un comico, è un comico, è uno di noi ed è il più grande figlio di puttana del mondo. Sapete chi lo ama? Le donne impazziscono per Zelensky, lo vedi?" chiosa Maher. "È l'uomo più sexy del mondo, adesso".