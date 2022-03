Una battuta infelice sulla moglie: Will Smith non ci sta e prende a pugni Chris Rock

- Un alterco tra Will Smith e Chris Rock ha movimentato la cerimonia degli Oscar. Mentre Rock presentava il premio per i documentari, infatti, ha fatto una battuta piuttosto infelice sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will Smith affetta da alopecia. L'attore non ha gradito e si è alzato per dargli un pugno. Poi è tornato al suo posto invitando a gran voce Rock a non nominare più la moglie. L'episodio ha creato grave imbarazzo nella sala ed l'hashtag con il nome Will Smith è immediatamente diventato un trend topic sui social.

Will Smith si è scusato con l'Academy per il pugno sferrato a Chris Rock. Durante il suo discorso dopo avere ricevuto l'Oscar come miglior attore per 'King Richard - Una famiglia vincente', Smith in lacrime si è scusato per l'episodio dicendo che "l'amore fa fare follie".