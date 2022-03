Zelensky braccato dai Russi in un video si fa beffa di Putin

Volodymyr Zelensky è già scampato a diversi attentati e finora ha sempre rifiutato di lasciare l'Ucraina nonostante raid russi e avanzata via terra. Quotidianamente o quasi registra dei video, molto efficaci nell'incitare gli ucraini a resistere all'invasione. Nonostante la gravità della situazione, talvolta nei videomessaggi riemerge il suo passato di comico televisivo: è quel che è successo ieri sera, quando alla fine del suo discorso il presidente ucraino ha platealmente afferrato e spostato il proprio microfono. Una palese presa in giro rivolta a Vladimir Putin

Da qualche ora rimbalzava sui social network infatti uno spezzone video tramesso dell'emittente Russia 1 dell'incontro di ieri tra il presidente russo e le hostess della compagnia di stato Aeroflot, peraltro la prima occasione in cui Putin ha rotto l'isolamento in cui viveva da due anni per evitare il contagio da Covid-19. Apparentemente la mano del presidente "attraversa" il microfono davanti a lui. Molti hanno sostenuto per tutta la giornata che fosse la dimostrazione dell'utilizzo della tecnica del chroma key: la tecnica ossia per cui si riprende qualcuno su sfondo neutro, per poi sostituire quest'ultimo digitalmente con una diversa ambientazione. Non è così: nel video integrale, diffuso in qualità molto più alta dall'emittente stessa, la mano di Putin non attraversa il microfono, l'effetto è dovuto alla compressione molto alta del filmato diffuso sui social.

Mistero risolto, ma lo sfottò di Zelensky è comunque andato a segno: le clip che mostrano i due momenti affiancati totalizzano centinaia di migliaia di visualizzazioni.