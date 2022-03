Zelensky: "In centinaia ancora sotto le rovine del teatro di Mariupol"

Nel pomeriggio di oggi, una manciata di minuti dopo il discorso di Putin allo Stadio di Mosca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo videomessaggio su Facebook e Telegram, toccando diversi argomenti.

Ha confermato che diversi corridoi umanitari stanno funzionando, ma “è molto complicato quello da Mariupol assediata a Zaporizhzhia”, ha detto, accusando i russi di star facendo “di tutto per complicare il movimento delle persone e prevenire l'arrivo degli aiuti umanitari. Questo è senza dubbio terrorismo”. Nonostante ciò, “oltre 35.000 persone sono state salvate da Mariupol. Le operazioni di soccorso proseguono tra le rovine del teatro dove i residenti si riparavano dai bombardamenti. Sappiamo che finora sono state salvate 130 persone. Ma ci sono ancora centinaia di persone sotto le macerie. Nonostante i bombardamenti, continuiamo le operazioni di soccorso”.

“La Russia ha continuato gli infidi bombardamenti delle nostre pacifiche città e delle nostre comunità - ha inoltre denunciato - Leopoli, la regione di Kiev, quelle di Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, le città del Donbass come Severodonetsk, Kramatorsk e la nostra Mariupol... Abbattiamo più missili russi possibile, distruggiamo i loro aerei ed elicotteri, nonostante non abbiamo ancora sistemi anti-missile adeguati, né abbastanza aerei da combattimento. Ricordiamo a certi leader occidentali che sarebbe una sconfitta morale per loro se l'Ucraina fosse distrutta per non avere ricevuto armi avanzate che salverebbero davvero migliaia di persone”

Zelensky ha poi riferito i contenuti dell'ultimo colloquio con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Ha promesso di fare il possibile per accelerare l'adesione dell'Ucraina all'Ue, che in genere richiede anni, settimane, mesi. Abbiamo anche concordato il supporto dell'Ue agli ucraini costretti a scappare dalle loro case, a quelli all'estero e a quelli dentro i nostri confini. Abbiamo concordato un nuovo finanziamento da 300 milioni di euro per l'Ucraina, in aggiunta a quello sul quale era già stata presa un decisione. Inoltre, abbiamo discusso un ulteriore pacchetto di sanzioni contro la Russia, abbastanza significativo. Farà capire alla Russia che ogni missile, ogni bomba contro il nostro stato, ogni sparo, ha un suo prezzo”



“Sono sicuro che attaccandoci”, ha anche detto il presidente ucraino, i russi “distruggeranno tutto ciò che la loro società ha raggiunto negli ultimi 25 anni. Torneranno al punto da cui iniziò la loro ascesa, come dicono loro, agli ‘sciagurati anni ‘90’. Ma senza la libertà, senza il desiderio di milioni di persone di lavorare per la crescita del proprio paese. Sarà una caduta dolorosa, per loro. E se ne accorgeranno, nonostante 'l'oppio dei popoli' della propaganda televisiva. Guerre ingiuste e aggressive hanno sempre un caro prezzo per l'aggressore. Ma quel che accadrà a loro non potrà confortarci. Non farà resuscitare i nostri morti. Non farà tornare le nostre città come prima. Non guarirà le ferite interiori che rimarranno per sempre”.