"A Mariupol non c'è più niente, solo rovine. Immaginate la vostra Genova completamente bruciata, dove gli spari non smettono neppure un minuto; immaginate da Genova la fuga di persone che scappano in pullman per stare al sicuro", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo collegamento video al Parlamento italiano.