Zelensky visita in ospedale i soldati ucraini feriti

Oggi lo staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato sui social un lungo video in cui si reca in visita ai soldati feriti in battaglia. Lo si vede percorrere i corridoi dell'ospedale di Kiev, farsi selfie con i pazienti e distribuire onorificenze. In questi giorni spesso i media russi lo hanno accusato di non esser presente sul campo, di aver girato i video in precedenza e di essere poi scappato. Queste clip servono a dimostrare che lui è presente e combatte con il popolo, rafforzando l'immagine di leader che si sta costruendo nel tempo.