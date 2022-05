La storia di Orazio: “Sono un ragazzo down, il lavoro è la mia vita, la mia poesia”

Orazio Cammarota ha 28 anni e la sindrome di Down. Lavora, ed è felice. Dal 2019 è stato assunto in un supermercato di Potenza.

“Sono felice. Questo lavoro mi piace molto, è la mia vita, la mia poesia” racconta. Orazio è amato dai colleghi, supportato e incoraggiato. Sul posto di lavoro ha trovato nuovi amici, una seconda famiglia. Il suo percorso di inserimento lavorativo è iniziato a partire da un progetto dell’Associazione italiana persone Down "Lavoratori con sindrome Down da assistiti a contribuenti" ed è proseguito con una serie di stage e tirocini lavorativi retribuiti. Alla fine di queste esperienze Orazio è stato assunto. Per i primi tre mesi è stato supportato da un tutor sia per aspetti legati all’inserimento sociale, sia per raggiungere una maggiore autonomia lavorativa.