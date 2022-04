Le previsioni del tempo per venerdì 1 aprile 2022

NORD E CENTRO

Al Nord molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, rovesci ed isolati temporali; attenuazione dei fenomeni tra pomeriggio e sera su Emilia-Romagna e pianure di Lombardia e Veneto. Quota neve inizialmente intorno 1300 metri ma in graduale calo fino ad 800 metri in serata specie su Piemonte e Liguria Venti deboli variabili al nord in rotazione dai quadranti meridionali e in decisa intensificazione fino a forti di Libeccio su Liguria e Appennino emiliano-romagnolo. Mare mosso l'alto Adriatico, da molto mosso ad agitato il Ligure. Temperature minime stazionarie o in calo tra 3 e 8 °C, massime in lieve aumento, specie nelle zone più soleggiate e comprese tra 10 e 17 °C.

Al Centro molte nubi con isolati rovesci o temporali su Toscana, Umbria e Lazio e fenomeni più frequenti nella seconda parte della giornata, isolate piovaschi su Marche e Abruzzo. Venti moderati occidentali con decisi rinforzi dal pomeriggio sul settore appenninico e sulle coste tirreniche. Mari molto mossi con moto ondoso in aumento sul Tirreno. Temperature in calo, minime tra 3 e 9 °C, massime tra 12 e 18 °C.

SUD E ISOLE

Un flusso di correnti umide occidentali sospingerà della nuvolosità irregolare nel corso della giornata con piogge che risulteranno più probabili su Ovest Sardegna e regioni Tirreniche. Su queste aree i fenomeni assumeranno anche carattere temporalesco, specie lungo le coste di Campania, Basilicata e Calabria. Piogge più occasionali alternate a qualche schiarita sui settori Ionici e Adriatici. Da segnalare ancora venti forti di Maestrale sulla Sardegna con raffiche fino a 50 70 km/h, di Libeccio su Sicilia e Sud peninsulare. Temperature in diminuzione più sensibile sulla Sardegna.