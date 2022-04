Video - A Kherson una manifestazione anti-russa è stata dispersa con il gas lacrimogeno

La guerra in Ucraina

Le forze russe hanno disperso questa mattina, anche con gas lacrimogeni, una manifestazione pacifica filo-ucraina nella città occupata di Kherson. Secondo i media ucraini, quattro persone avrebbero riportato fratture e ustioni, tra cui una donna di 71 anni. La manifestazione, contro l'indizione da parte delle autorità filorusse di un referendum sulla proclamazione di una “Repubblica popolare di Kherson” come le due del Donbass, era stata annunciata per le 10 del mattino (le 9 in Italia). Secondo un testimone oculare sono state utilizzate granate luminose e sonore, oltre ai gas lacrimogeni.

Kherson, conquistata nei primi giorni dell'invasione, è l'unica grande città ucraina caduta in mano russa dopo il 24 febbraio scorso. Situata nel sud del paese, vicino all'estuario del fiume Dnepr, è a circa 60 chilometri a est di Mykolaïv e 100 chilometri a est di Odessa.

(video da Twitter @Flash43191300 / КАНАЛ МОЛНИЯ)