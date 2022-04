Abbracci a gravità zero: l'arrivo di AstroSamantha sulla Iss

Sembrava quasi un incontro al bar tra vecchi amici: il team della navicella Crew Dragon, decollata ieri dal Kennedy Space Center della NASA a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 e composto dagli astronauti Bob Hines, Jessica Watkins e Kjell Lindgren della NASA, insieme a Samantha Cristoforetti dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea), è stato accolto con abbracci e sorrisi dall'equipaggio che staziona all'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Qui, AstroSamantha e i suoi colleghi trascorreranno quasi sei mesi per la "Spedizione 67-68": condurranno cioè nuove ricerche scientifiche con circa 150 esperimenti in settori quali la scienza dei materiali, le tecnologie sanitarie e la scienza delle piante per studiare anche gli effetti dell'assenza di gravità sui tessuti umani e più in generale le conseguenze della permanenza nello spazio sull'organismo umano. Il loro rientro è previsto per metà settembre.