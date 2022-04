Alexander tra le macerie di Mikolaiv: "Le bombe a grappolo hanno ucciso mio figlio"

Le immagini che arrivano dalla guerra in Ucraina hanno perso l'atmosfera eroica e quasi patinata dei primi giorni. Adesso ogni servizio ci ricorda in maniera sempre più forte la violenza ed il dolore che la guerra provoca. Ogni esplosione porta via madri, padri, figli. A quest'uomo, Alexander, una bomba a grappolo, tra le altre cose vietata dalle convenzioni internazionali, ha portato via il figlio poco più che maggiorenne.