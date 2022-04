Alla ricerca della materia oscura: tutto pronto al Cern per la ripartenza dell'acceleratore

Tutto pronto per la riaccensione del più grande acceleratore del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra, lungo 27 chilometri dopo un arresto per manutenzione e aggiornamenti.

Il riavvio è una procedura complessa. “Non è premere un pulsante” ha detto il responsabile delle operazioni Rende Steerenberg alla Reuters. La riaccensione è infatti il primo passo importante per vedere ancora l'Lhc al lavoro. In questa prima fase, infatti, i fasci di particelle circoleranno nell'anello dell'acceleratore all'energia di iniezione e bisognerà aspettare giugno-luglio perché vengano accelerati e la macchina entri in piena attività. Solo a quel punto potranno nuovamente aver luogo le collisioni fondamentali per rivelare importanti conoscenze sulle leggi dell'universo.

Il via avviene con un certo senso di tensione: “La potenziali insidie includono la scoperta di un'ostruzione, il restringimento dei materiali dovuto ad un'escursione termica di quasi 300 gradi e le difficoltà con le migliaia di magneti che aiutano a mantenere miliardi di particelle in un raggio stretto mentre girano intorno al tunnel”. Steerenberg ha detto che il sistema deve funzionare "come un'orchestra".

Gli esperimenti di LHC osservati al CERN tra il 2010 e il 2013 hanno portato la prova dell'esistenza della tanto ricercata particella del bosone di Higgs che, insieme al suo campo energetico collegato, è ritenuta vitale per la formazione dell'universo dopo il Big Bang, 13.7 miliardi di anni fa. Ma resta ancora molto da scoprire. I fisici sperano che la ripresa delle collisioni aiuterà nella loro ricerca della cosiddetta "materia oscura" che si trova oltre l'universo visibile. Si ritiene che la materia oscura sia cinque volte più diffusa della materia ordinaria, ma non assorbe, riflette o emette luce. Le ricerche finora non hanno portato a risultati.

"Aumenteremo drasticamente il numero di collisioni e quindi anche la probabilità di nuove scoperte", ha affermato Steerenberg. Se tutto va bene, l'LHC funzionerà normalmente fino a un altro importante arresto dal 2025 al 2027.