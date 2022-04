Altri 50 corpi lungo l’autostrada, stavano tentando di scappare

La guerra in Ucraina

A Buzova, 60 chilometri a ovest di Kiev, lungo l’autostrada si continuano a trovare i cadaveri lasciati dai militari russi che si stanno ritirando dai territori prima occupati. Due corpi nascosti in un pozzo, in una stazione di servizio che era diventata quartier generale delle truppe russe, altri 50 lungo 6 chilometri di autostrada. Sono civili che stavano tentando di scappare ma che non ce l’hanno fatta.